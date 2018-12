Biedroń nie chce Świąt Bożego Narodzenia? „Ludzie się męczą”. Ostra riposta Ziemkiewicza!

Robert Biedroń postanowił zaszokować Polaków. W wywiadzie dla portalu onet.pl skrytykował tradycyjne w naszym kraju przedświąteczne spotkania opłatkowe.

„Tak naprawdę jest to często rytuał, przy którym ludzie się męczą i chcą, żeby jak najszybciej to zakończyć”

Prezydent Słupska idzie dalej w swych wywodach i ubolewa, że nie udało się stworzyć jakiejś „świeckiej” alternatywy dla tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

„Państwo oddało Kościołowi sferę budowania wspólnoty, tożsamości i czy chcemy, czy nie chcemy, nawet ludzie, którzy są sceptyczni wobec Kościoła, celebrują takie święta wokół niego” – mówi Biedroń w rozmowie z Onetem.

Jego zdaniem sfera państwa polskiego i Kościoła nie są rozdzielone. Co prawda sami Polacy dojrzeli do takiego rozdziału jaki on proponuje, ale nie dojrzała jeszcze klasa polityczna.

„Widziałem, jak moi koledzy i koleżanki czasem bali się wracać do siebie, do swojego okręgu wyborczego, do swojego miasteczka, z obawy przed reakcją proboszcza. Oni bardziej się bali proboszcza niż własnej żony! Trzęśli portkami, kiedy trzeba było zagłosować za związkami partnerskimi, za przyjęciem konwencji przeciwko przemocy wobec kobiet” – przekonuje Biedroń. Jako przykład „trzęsienia portkami” wskazał zachowanie posłów PO i Nowoczesnej, którzy przyczynili się do odrzucenia proaborcyjnego projektu ustawy „ratujmy kobiety”.

Do wypowiedzi lewicowego polityka odniósł się Rafał Ziemkiewicz. Prawicowy publicysta w swoim wpisie opublikowanym na twitterze ostro zaatakował

„Biedroń podczas wywiadu dodał również, że ubolewa nad faktem, że państwo nie stworzyło atrakcyjnej alternatywy, która wyparłaby i zajęła miejsce świąt chrześcijańskich.” Wyborcy, pamiętający co to było „nowa świecka tradycja” wreszcie mają na kogo głosować!

"Biedroń podczas wywiadu dodał również, że ubolewa nad faktem, że państwo nie stworzyło atrakcyjnej alternatywy, która wyparłaby i zajęła miejsce świąt chrześcijańskich." Wyborcy, pamiętający co to było "nowa świecka tradycja" wreszcie mają na kogo głosować! https://t.co/XRhYRLpXYa — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) December 30, 2018

źródło: dorzeczy.pl/twitter.com