Eurofaszyzm w natarciu. W celu totalnego rozbrojenia eurokraci chcą zakazania nawet „niebezpiecznych” noży!

To nie żart. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Unia Europejska już nie tylko będzie walczyła z bronią palną, ale nawet z nożami.

Czeski portal Gun Lex informuje, że w Brukseli złożono wniosek dotyczący dostępności noży w Unii Europejskiej. Czytamy w nim, że „zaleca się, aby państwa członkowskie rozważyły zakaz” używania niebezpiecznych noży.

– Z Brukseli… We wniosku zaleca się, aby państwa członkowskie rozważyły zakaz „szczególnie niebezpiecznych noży”, „motylków” oraz nożów zombie (nie, ja też nie wiem co to jest) i wprowadzenia zakazu noszenia noży bez odpowiedniego powodu – zaznaczono na oficjalnym koncie na Twitterze serwisu Gun Lex.

– Więcej zakazów. Więcej regulacji. Więcej, więcej, więcej! – podsumował doniesienia Krzysztof Bosak z Ruchu Narodowego.

Nadílka z Bruselu …Návrh doporučuje členským státům, aby zvážily zákaz „zvlášť nebezpečných nožů“, jako jsou např. motýlky nebo zombie nože (ne, já taky nevím, co to je) a zavedení zákazu nošení nožů bez řádného důvodu…https://t.co/DmUsLHlS7P — LEX 🇨🇿 (@gunlexCZ) December 29, 2018

Źródła: gunlex.cz/twitter.com