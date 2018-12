Fanatyczny eurokrata Guy Verhofstadt wybrał zdjęcie roku. Internauci szydzą i podsyłają własne [FOTO]

Guy Verhofstadt, poseł do Parlamentu Europejskiego i fanatyczny zwolennik utworzenia państwa europejskiego opublikował zdjęcie, które uznał za jedno z najważniejszych dla minionego roku. Na odpowiedź nie musiał czekać. Internauci masowo zaczęli podsyłać własne propozycje.

Zdjęcie wybrane przez Verhofstadta przedstawia kanclerz Niemiec Angelę Merkel i prezydenta Francji jak trzymają się za ręce przed grobami żołnierzy poległych w czasie I Wojny Światowej. Verhofstadt podpisał je: „To dla mnie jedno ze zdjęć roku. Razem jesteśmy silniejsi”.

This was for me one of the pictures of the year. We are stronger united. #IamEuropean pic.twitter.com/NWPbL1nWDG — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) December 29, 2018

Wpis i zdjęcie natychmiast zaczęli komentować internauci. Krystyna Pawłowicz zasugerowała, że chcą popełnić samobójstwo. Ktoś inny napisał, że mają spuszczone głowy, bo na ziemi szukają śladów poparcia dla Macrona. Ktoś inny, że wypatrują w otchłani swej politycznej przyszłości.

Z całej Europy posypały się zdjęcia, które według internautów znacznie lepiej pokazują to co dzieje się na Starym Kontynencie. Na jednym z nich widać atak żółtych kamizelek na budynki Unii w Brukseli. Na kolejnym trzymających się za ręce Putina, Merkle, Erdogana i Macrona. Ktoś sugeruje, że Merkel i Macron stoją nad grobem Unii Europejskiej.

I prefer this. The state of it. (Junker a reflection of the EU really) pic.twitter.com/CzCcEL39yI — 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Highfries 🇬🇧 #StandUp4Brexit (@highfries) December 29, 2018

🙄 these are much better pic.twitter.com/XjjKXjRnIx — Hiacynta Bukiet 💯🇵🇱❤️ (@rem_tene) December 29, 2018

Made my year ⬇️ Yellow Vest Protesters attack EU parliament pic.twitter.com/TeCYXgNMLj — Tom (@BoxingCritic1) December 29, 2018

United on the subject of taking national Sovereignty & silent about those who resist the Marxist agenda. pic.twitter.com/t2BoFyPJVI — BonnyRotten (@bonnyrotten159) December 29, 2018