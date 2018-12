Niemieckie media: „Na Ameryce Trumpa nie można polegać. Wystarczy jeden telefon od Putina aby wycofał wojska z Polski”

Czy prezydent Trump podjąłby decyzję o wycofaniu wojsk amerykańskich z Polski? Zdaniem autorów tekstu, który ukazał się w „Der Spiegel”, należy brać pod uwagę taki scenariusz. Według jednego z najpoczytniejszych niemieckich tygodników, „jeden telefon” Władimira Putina może skłonić Trumpa do złamania zobowiązań sojuszniczych wobec naszego kraju.

Autorka tekstu, Christiane Hoffmann, nie widzi sojusznika godnego zaufania w Ameryce pod rządami Donalda Trumpa i podkreśla, że Europa powinna sama zadbać o własne bezpieczeństwo miast szukać go pod skrzydłami wojsk USA. W tym również Polska.

Na Ameryce Trumpa nie można polegać. Jedna rozmowa telefoniczna z Putinem może skłonić prezydenta USA do wycofania wojska z Polski. Europa musi sama zatroszczyć się o swoje bezpieczeństwo. Nie ma żadnej gwarancji, że chimeryczny prezydent nie podejmie nagle decyzji o wycofaniu swoich żołnierzy z Polski. Być może nastąpi to po rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem, który zapewni go, że nie musi się troszczyć o Polskę. Tak jak po rozmowie z prezydentem Turcji Trump wydał rozkaz wycofania wojska z Syrii – zauważa autorka komentarza.

Hoffman zaznacza, że Trump miał już wielokrotnie dawać do zrozumienia, że ma lekceważący stosunek do sojuszy i porozumień. Autorka poddaje również ostrej krytyce rząd w Berlinie, który jej zdaniem unika otwartej dyskusji na temat alternatywnego systemu bezpieczeństwa kraju po wycofaniu się Ameryki.

Najwyższy czas, by nazwać po imieniu zagrożenia, które wynikają z rozpadu sojuszów i struktur, które dotychczas zapewniały nam bezpieczeństwo – pisze Hoffmann.

źródło:wp.pl