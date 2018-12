Prenumerata NCz! Wielka wyprzedaż w sklepie. Ostatnie dni super promocji!

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do wykupywania prenumeraty „Najwyższego CZAS!-u” (TUTAJ). Osoby, które wykupią ją do 2 stycznia włącznie (liczy się data otrzymania przelewu) otrzymają w ramach prezentu książkę Stanisława Michalkiewicza „Ameryka i Egzotyka”. To już ostatnia chwila.

Zapraszamy również do zakupów w naszej księgarni – 31 grudnia kończy się nasza wielka wyprzedaż. Tak więc zostało jeszcze tylko kilka dni na zakup naszych książek po atrakcyjnych cenach (TUTAJ).

Serdecznie zachęcamy Państwa do skorzystania z tych okazji.

Wszystkiego Najlepszego w Nowym 2019 Roku!

życzy redakcja…:)