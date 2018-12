Siódmy weekend protestów żółtych kamizelek. Demonstranci atakują media zarzucając im kolaborację z Macronem [VIDEO]

Siódmą sobotę z rzędu protestowali we Francji członkowie ruchu „żółte kamizelki”. Demonstracje zgromadziły znacznie mniej uczestników niż w poprzednich tygodniach. W kilku miastach doszło do incydentów – są ranni i zatrzymani.

Agencja AFP podkreśla, że największą liczbę ludzi w ostatnią sobotę grudnia zgromadziła demonstracja w Bordeaux, na południowym zachodzie kraju. Udział w niej wzięło ok. 2,4 tys. osób. Z kolei w Paryżu, Marsylii, Rouen czy Nantes przeciw rosnącym kosztom utrzymania protestowało po tysiąc osób.

Według danych rządowych w pierwszym dniu protestów, 17 listopada, zgromadziły one 282 tys. ludzi; 15 grudnia było ich już 66 tys., a 22 grudnia – 38,6 tys. osób.

W sobotę do starć protestujących ze służbami bezpieczeństwa doszło m.in. w Bordeaux, Marsylii i Lille, gdzie policja użyła gazu łzawiącego. Wielu ludzi skandowało hasła przeciw prezydentowi Emmanuelowi Macronowi. Z kolei w Paryżu ludzie zgromadzeni pod siedzibami telewizji BFMTV oraz francuskiej telewizji publicznej krzyczeli: „Dziennikarze – kolaboranci”.

W samym Paryżu zatrzymano prawie 60 osób; w Amiens, gdzie ze względów bezpieczeństwa prefektura zakazała do 2 stycznia wszelkich zgromadzeń, funkcjonariusze zatrzymali 17 osób. Do zatrzymań doszło również w innych miastach.

„Żółte kamizelki” protestują w całej Francji już od półtora miesiąca. Oprócz rezygnacji z planowanej na 1 stycznia 2019 roku podwyżki podatków od paliwa, z której rząd się już wycofał, domagają się podniesienia płac, emerytur czy zasiłków dla bezrobotnych, zgłaszają też żądania polityczne, w tym dymisji prezydenta.

Od początku demonstracji w wyniku wypadków w pobliżu organizowanych przez „żółte kamizelki” blokad dróg zginęło 10 osób; 1,5 tys. protestujących odniosło rany, w tym 50 poważne.

Tear gas fired as #YellowVests and police clash in French city of #Rouen https://t.co/LRzK7sM3Nw pic.twitter.com/5GeoNFtkgd

The #GiletsJaunes protesters have set the entrance to #BanqueDeFrance (the French Central Bank) in the city of #Rouen on fire.

Looks like the financial system could become the next target after the tax system and especially fuel taxes (so-called global warming taxes) pic.twitter.com/bk6HVmEVLe

— BasedPoland (@BasedPoland) December 29, 2018