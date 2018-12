„Światowy Dzień Hidżabu”. Dziewczyno, dziś załóż burkę! Pokaż, jak kochasz islam

W mediach społecznościowych ruszyła kampania pt. Światowy Dzień Hidżabu. Ruch wzywa wszystkie kobiety do założenia nakrycia głowy a następnie sfotografowania się w nim. Zamieszczone w sieci zdjęcia mają być gestem solidarności z muzułmanami.

Światowy Dzień Hidżabu organizowany jest od 2013 roku. Tegoroczna kampania jest skierowana do wszystkich osób korzystających z mediów społecznościowych.

Kampania oparzona jest hashtagiem #FreeInHijab. Jak przekonuje, ma ona na celu udowodnienie światu, że kobieta w islamie nie jest uciskana ani zmuszana do noszenia tradycyjnego ubioru. Jak tłumaczy autorka projektu, Nazma Khan, jest to wolny wybór każdej kobiety.

Khan wezwała wszystkie kobiety, niezależnie od przynależności religijnej czy założenia hidżabu 1 lutego i noszenia go przez 24 aby okazać solidarność ze wszystkimi muzułmanami.

Organizatorzy są zdania, że przy pomocy kampanii „wyedukują” krytyków, którzy uważają, że nakrycie głowy w świcie islamu jest symbolem ucisku kobiet i fundamentalizmu religijnego.

Kampania spotkała się zarówno z entuzjazmem jak i ostrą krytyką internautów. Wielu zarzuca Khan ignorancję i przypomina walkę kobiet ze świata islamu z przymusem zakrywania głowy bądź całej sylwetki na przestrzeni lat.

źródło: voiceofeurope.com

This is the official poster of #WorldHijabDay’19! The hashtag for WHD’19 is #FreeInHijab. It’s time for you to flood your social media with this hashtag & educate those who label hijab as a symbol of “oppression.” It’s time for all of us to voice our CHOICE of #hijab! pic.twitter.com/EKLhohpcqc

— World HijabDay (@WorldHijabDay) December 26, 2018