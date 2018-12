Wielomiliardowe straty spółek skarbu państwa. Tauron i PGE idą na dno pod rządami PiS

Spółki kontrolowane przez państwo dołują. Tauron, PGE i Azoty kompletnie zawalają wyniki.

Serwis money.pl w swoim artykule zestawił notowania spółek, które nazwał PiS Index. Według wskaźników notują one spadek o blisko 3,6 proc. Co więcej, od początku roku to już blisko 13 proc.

Milionowe straty notuje Tauron, który obecnie ma blisko 74 miliony złotych na minusie. To wynik o 315 milionów gorszy od początkowych wyrokowań ekspertów. Do lecącego w dół Taurona dołączyło także PGE, które zanotowało spadek zysku netto, aż o 35 procent rok do roku.

Jedyną spółką, która przyniosła jakiekolwiek zyski, były Azoty. Te zarobiły jednak zaledwie 3 miliony zł co jest o 107 milionów złotych gorszym wynikiem niż w roku 2017.

Eksperci wskazują, że jeśli rządowi Mateusza Morawieckiego nie uda się powstrzymać tego spadkowego trendu, to może to być rekordowo słaby rok dla polskich spółek skarbu państwa.

źródło: money.pl