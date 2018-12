Wpadka dziennikarki przy sondowaniu Rosjan. Chciała incognito wypytać, co sądzą o Polakach, ale popełniła fatalny błąd [WIDEO]

EMisja TV chciała przeprowadzić ankietę wśród Rosjan, co sądzą o Polakach. Chciała użyć języka rosyjskiego, by nie wzbudzić podejrzeń wśród ankietowanych, że sama jest Polką, ale raczej jej to nie wyszło, gdyż popełniła fatalny błąd podczas sondy.

Sara Kostecka – znająca jak słychać nieźle język rosyjski – przeprowadziła sondę wśród Rosjan w Polsce. Pytała, co sądzą o Polakach.

– Jak po wielu latach od upadku komunizmu postrzegają Polaków Rosjanie? Czy nadal jesteśmy „bratnim narodem”? A może zdrajcami na rzecz Zachodu? O tym w najnowszym programie z cyklu: „Co sądzimy o…” – napisano w opisie filmu.

– W celu uzyskania jak najszczerszych odpowiedzi wykorzystam swoją znajomość języka rosyjskiego tak, aby ankietowani nie domyślili się, że jestem Polką – zapowiedziała dziennikarka.

W nagraniu słyszymy, że operuje językiem całkiem dobrze, choć da się wyczuć, że akcent jest niekoniecznie rosyjski. Ale to nic – narodów słowiańskich jest przecież wiele. Jednak plan wziął w łeb z innej przyczyny.

Na kostce mikrofonowej jak byk widzimy napis eMisjaTV pisany alfabetem łacińskim, nie zaś cyrylicą. Nazwa jest też dość charakterystyczna dla języka polskiego. Każdy choć trochę spostrzegawczy Rosjanin wiedział, że rozmawia z Polką.

A odpowiedzi Rosjan? Mimo tego szczerze: Od „towarzyskiego narodu” poprzez „przyjazny i gościnny” aż po „bandytów i zdrajców”.

