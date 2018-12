Wrocław w Nowy Rok będzie stolicą multi-lgbtqwerty-kulti! Będą strzelać, ale nie fajerwerkami po zaśpiewaniu gejowskiego hymnu

Podczas Wrocław Respect wystąpią gwiazdy jak Village People, którzy zaśpiewają „gejowski hymn”. Zaś organizatorzy chcą stworzyć imprezę dla ludzi różnych narodowości, kultur, wyznań i ras. Dlatego „nowy rok” ogłoszą aż cztery razy, razem z mieszkańcami Azji, Afryki i Europy.

To, co będzie się działo we Wrocławiu w noc sylwestrową przechodzi ludzkie pojęcie. Nawet za rządów PO nikt nie liczył na masową imprezę z tyloma lewicowymi akcentami, jaka będzie miała miejsce już jutrzejszej nocy.

Podczas Wrocław Respect organizatorzy planują zjednoczyć w Rynku ludzi różnych narodowości, kultur, wyznań i ras. – Teren imprezy zostanie otwarty ok. 19:30. Dla pierwszych gości przygotowaliśmy 2019 szalików, które będzie można otrzymać przy wejściu do Rynku. O 20:00 zgromadzonych gości powita Wrocław Respect Orchestra pod batutą Mariusza Dziubka. Rozpoczynamy blokiem klubowych hitów, które będą korespondować z wielką kulą disco górującą nad Rynkiem – powiedział Paweł Gołębski, reżyser i prowadzący imprezę.

Wrocław Respect będzie witać nowy rok cztery razy od godziny 21 co godzinę. Ma to być wspólne witanie nowego roku z mieszkańcami Azji, Afryki i innych państw europejskich, którzy żyją w innych strefach czasowych.

O godzinie 23 pojawi się zespół Village People. Występ zakończy się wykonaniem słynnej piosenki „YMCA”, zwanej hymnem homoseksualistów.

– O 23:45 zabrzmi ‚YMCA’. Na scenie obok Village People pojawi się kilkudziesięcioro tancerek i tancerzy, których przygotował Maciej ‚Gleba’ Florek. O 23:50 oddajemy hołd Freddiemu Mercury’emu i grupie Queen, grając ‚Bohemian Rhapsody’. O 23:57 zaczynamy grać ‚Freedom’ George’a Michaela i tą piosenką wchodzimy w Nowy Rok. Trzy minuty po północy na scenie pojawi się prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który złoży zgromadzonym życzenia, a następnie zagramy ‚We Are The World’. Mniej więcej kwadrans po północy rozpocznie się przygotowany przez DJ-a Gambita i orkiestrę dętą mix największych klubowych hitów. Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy, a tych, którzy nie mogą dotrzeć do Rynku, zachęcamy do obejrzenia transmisji live na stronie Wroclaw.pl – zapowiada Gołębski.

Media informują też, że „w tym roku zamiast fajerwerkami – miasto strzela atrakcjami”. Prowadzona bowiem jest akcja „Wrocław nie strzela”.

Lewactwo triumfuje. Imprezy z tyloma ideologicznymi podtekstami w centrum jednego z największych miast Polski nie uświadczono przez osiem lat rządów PO…

