Całe masy turystów na Sylwester w Zakopanem. Brakuje miejsc parkingowych i wody w kranach

Turyści, którzy wybrali się na Sylwestra do Zakopanego już od wczoraj alarmują, że miasto przeżywa prawdziwe oblężenie przyjezdnych. Do miasta zjechały tłumy, jakich dawno tu nie widziano, a wszystko to powoduje, że brakuje miejsc parkingowych, ale też…wody w kranie.

O sprawie informuje jedna z czytelniczek „Tygodnika Podhalańskiego”. Opisywany problem dotyczy przede wszystkim turystycznej dzielnicy Olcza, gdzie znajduje się wiele domów wczasowych.

Sprawa została zgłoszona do przedsiębiorstwa wodociągowego, które miało odpowiedzieć, że „tak już jest” i nie wiadomo, kiedy woda pojawi się z powrotem. Sprawa braku wody ma dotyczyć większej ilości domów.

– Ledwie kapało, ale można było tej wody nałapać, herbatę zrobić, umyć garnki. Ale dziś wody nie ma (…) kazuje się, że to nie żadna awaria, że tak po prostu jest i nie wiadomo, kiedy będę mieć wodę w kranach – mówi jedna z turystek.