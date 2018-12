Czystka w Watykanie? Papież zdymisjonował dwóch ważnych urzędników Stolicy Apostolskiej

Rzecznik Stolicy Apostolskiej, Greg Burke oraz jego zastępczyni Paloma Garcia Obejero podali się do dymisji. Biuro prasowe Watykanu poinformowało, że Franciszek przyjął ich rezygnacje.

Tymczasowo funkcję rzecznika pełnić będzie dr Alessandro Gisotti. Dotychczas był on koordynatorem mediów społecznościowych Watykanu.

Greg Burke był rzecznikiem prasowym Watykanu od 1 sierpnia 2016 roku. Zastąpił na tym stanowisku księdza Frederico Lombardiego, który był rzecznikiem Watykanu przez 10 lat.

Burke, jak przypomniał w swoim wpisie na Twitterze, związany był z biurem prasowy Watykanu od 2012 roku. Zanim został rzecznikiem Stolicy Apostolskiej, był zastępcą Lombardiego – od grudnia 2015 r.

– Uważamy, że w momencie zmian w watykańskiej komunikacji najlepiej będzie, jeśli Ojciec Święty zgromadzi nowy zespół – skomentował ustępujący Greg Burke na Twitterze.

Paloma and I have resigned, effective Jan. 1. At this time of transition in Vatican communications, we think it’s best the Holy Father is completely free to assemble a new team.

— Greg Burke (@GregBurkeRome) December 31, 2018