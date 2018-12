HITY ROKU. Kim jest Elisabeth Revol? Po raz drugi zostawiła partnera w górach

Po akcji ratunkowej Adama Bieleckiego i Denisa Urubko udało się uratować francuską himalaistkę Elisabeth Revol. Ta wcześniej zostawiła Tomasza Mackiewicza na wysokości 7200 metrów i zeszła do obozu położonego niżej. To nie pierwszy taki przypadek w historii jej wypraw.

Sylwetkę Revol przybliża „Le Monde”, który opisuje ją jako byłą gimnastyczkę, a obecnie nauczycielkę wf-u w Drome. W Himalaje rusza okazjonalnie, hobbystycznie zajmuje się wspinaczką od 18 roku życia.

Francuska gazeta przypomina też historię sprzed 9 lat, wówczas doszło do bardzo podobnego zdarzenia. Podczas schodzenia z ośmiotysięcznika Annapura pojawiły się problemy, Revol zeszła do obozu, z którego została ewakuowana do szpitala z podobnymi odmrożeniami.

Podczas zejścia, Revol poinformowała przez SMS, że „z Martinem jest niedobrze” (…) Eli musiała zostawić Martina, który był bardzo wyczerpany i nie mógł poruszać się o własnych siłach – opisywał w 2009 roku tę sprawę portal wspinanie.pl.

Para podobnie rozstała się na wysokości ponad 7000 metrów. Mężczyzny nie udało się później odnaleźć, a Revol zawiesiła swoje wyprawy w góry, do których powróciła dopiero w 2014 roku w parze z Tomaszem Mackiewiczem.

nczas.com