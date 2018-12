IMGW ogłasza w Polsce alarm drugiego stopnia. Nadchodzi wichura o prędkości 100 km na godzinę! W Nowy Rok będzie niebezpiecznie

Jutro w całej Polsce czeka nas silny wiatr. IMGW wydało alerty dla zachodniej części kraju. W większości są to ostrzeżenia pierwszego stopnia, lecz na pograniczu dwóch województwo obowiązuje drugi stopień zagrożenia.

Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali wydano w powiecie sławieńskim w województwie zachodniopomorskim, a także w powiecie słupskim w województwie pomorskim. 1 stycznia od godziny 5 rano do godz. 21 przewiduje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 95 km/h. Powieje z kierunków zachodnich.

IMGW przypomina, że „przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia”.

– Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych – zaznaczono.

Dla pozostałych części województw Zachodniopomorskiego i Pomorskiego raz dla Lubuskiego, Łódzkiego i Wielkopolskiego wydano pierwszy stopień ostrzeżenia.

Źródło: tvn24.pl