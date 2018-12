Jacek Wilk niszczy „solidaruchów”. „Byli na lewo od PZPR. Polską polityką rządzą ciągle trzy fatalne tradycje polityczne – tak się składa że wszystkie lewicowe”

Popularny profil wolnościowy Obywatel D.C. ostro skrytykował na Twitterze „Solidarność”. Właściwie to dodał jedno zdanie od siebie do ich programu z 1980 roku. Odniósł się do niego także poseł Jacek Wilk stwierdzając, że „solidaruchy były na lewo od PZPR”.

– Dopóki Solidaruchy rządzą – w Polsce nie będzie wolnego rynku. Spójrzcie na ich postulaty – oni chcieli wolność słowa + jeszcze więcej socjalizmu. Ich trzeba przy urnach wyciąć w pień żeby coś się zmieniło – napisał na Twitterze Obywatel D.C. – Opcja ZERO dla komunistów i solidaruchów w 2019 – dodał.

W postulatach z 17 sierpnia 1980 roku widzimy roszczeniowe żądania dotyczące pracowników, w tym m.in. faktyczne przerzucanie kosztów inflacji czy też strat robotniczych na pozostałych członków społeczeństwa. Jeszcze krócej mówiąc: Widzimy tam realny komunizm.

Do wpisu odniósł się także poseł Wolności Jacek Wilk. – Gdy pierwszy raz (pod koniec LO) przeczytałem 21 postulatów „S” z sierpnia 1980, nie mogłem uwierzyć, że ktokolwiek zdrowy na umyśle mógł napisać takie brednie (zwłaszcza w tamtych realiach gospodarczych). To prawda – Solidaruchy były na lewo od PZPR. Post-Solidaruchy są nadal – ocenił polityk.

– Tragedia polega na tym, że polską polityką rządzą ciągle trzy fatalne tradycje polityczne – tak się składa że wszystkie lewicowe i wszystkie na „s”: sanacyjna, sowiecka i Solidarnościowa. Czyli socjalizm w różnych przepoczwarzeniach – dodał Wilk.

– PiS dokonał najpełniejszej syntezy tych nurtów – zaznaczył.

Źródło: twitter.com