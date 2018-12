Konferencja Episkopatu Polski przypomina: 1 stycznia obowiązuje nakaz udziału w mszy świętej. „Można uzyskać odpust zupełny”

Po zabawie sylwestrowej trzeba pójść do kościoła – przypomniał rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Zgodnie z wytycznymi Watykanu w Nowy Rok uczestnictwo w mszy św. jest dla każdego katolika obowiązkowe. Wynika to z faktu, że w Nowy Rok przypada dzień Świętej Bożej Rodzicielki, a jest to tzw. święto nakazane.

„Wierni są zobowiązani także do powstrzymania się od wykonywania zajęć, które utrudniają oddawanie czci Bogu oraz korzystania z należnego odpoczynku” – przypomina rzecznik KEP dodając, że 1 stycznia za publiczne odmówienie hymnu „Przyjdź Duchu Święty” można uzyskać odpust zupełny.

Wynika to z przepisów 1247 i 1248 Kodeksu Prawa Kanonicznego, jednak konieczne jest spełnienie kilku warunków. Są to: „brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu”, spowiedź, przyjęcie Komunii Świętej i odmówienie modlitwy w intencjach papieskich.

źródło: wp.pl