Mężczyzna z Europy rekrutował terrorystów. To on odpowiadał za brutalne morderstwo turystek w Maroku

Mężczyzna z Europy rekrutował terrorystów w Maroku. Policja aresztowała obywatela Szwajcarii i Hiszpanii podejrzanego o terroryzm. Mężczyzna miał być zamieszany morderstwo dwóch skandynawskich turystek. Jak można było przypuszczać podejrzani przyznali się do powiązań z ISIS.

Jak podaje wp.pl mężczyzna miał rekrutować dla tzw. Państwa Islamskiego terrorystów z Maroka i krajów Afryki subsaharyjskiej. Jego tożsamość do dzisiaj nie została ujawniona. Wiemy tylko, że mieszkał w Maroku i posiada paszporty Szwajcarii i Hiszpanii.

Mężczyzna został aresztowany w ramach śledztwa w sprawie zabójstwa turystek z Danii i Norwegii. Zwłoki 24-letniej Louisy Vesterager Jespersen i 28-letniej Mareny Ueland znaleziono 17 grudnia u podnóża Gór Atlansu, w miejscu popularnym wśród europejskich turystów. Europejki zostały bestialsko zasztyletowane.

Po tej głośnej sprawie marokańska policja zatrzymała 20 podejrzanych, w tym czterech mężczyzn, którzy po odnalezieniu zwłok wzięli odpowiedzialność za morderstwo w imieniu ISIS.

Według tamtejszej policji to właśnie aresztowany obywatel Szwajcarii i Hiszpanii miał szkolić zabójców Europejek w posługiwaniu się bronią i nowoczesnymi środkami komunikacji.

Służby bezpieczeństwa są zdania, że terroryści nie działali na bezpośrednie polecenie ISIS, tylko byli inspirowani ideologią dżihadystów. Władze podkreślają, że w ciągu ostatnich dwóch lat w kraju zlikwidowano 20 komórek terrorystycznych.

Zagrożenie nadal jest jednak poważne. Dotychczas aresztowano zaledwie 242 spośród ponad 1 669 obywateli Maroka, o których wiadomo, że przystąpili do ISIS.

Co więcej z powodu Angeli Merkel i łatwego dostępu tych „imigrantów” do Europy, marokańska policja ostrzega, że ekstremiści dołączają do migrantów z Afryki i starają się przedostać do Europy posługując się sfałszowanymi paszportami.

Źródło: wp.pl/ dw.com