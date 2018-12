Miłość w sklepie meblowym? „To był najlepszy seks w moim życiu”

Tego jeszcze nie było. Para młodych ludzi wybrała się do wielkiego sklepu z łóżkami, by uprawiać w nim seks.

Zdarzenie miało miejsce w Anglii. Kochankowie wybrali sobie ustronne miejsce w hali ogromnego sklepu i dodatkowo przykryli się narzutą na łóżko. Nie wzięli jednak pod uwagę obecności kamery, której zawdzięczamy to nagranie.

Minęła jednak dłuższa chwila, w czasie której radośnie dokazywali sobie na wygodnym materacu, zanim pojawiła się ochrona. „Fuckerzy” zostali nie tylko bezceremonialnie wyrzuceni ze sklepu, ale też dostali zakaz wstępu do wszystkich punktów tej sieciówki w Wielkiej Brytanii.

Nie żałują jednak swojej śmiałej akcji. „To był najlepszy seks w moim życiu” – wyznała zmieszanym i wstrząśniętym ochroniarzom przyłapana przez nich dziewczyna.

Swoją drogą to jednak dość niesprawiedliwa decyzja. Wiadomo przecież nie od dziś, że łóżka służą dorosłym ludziom nie tylko do spania. A jeśli tak, to czy nie mieli prawa wypróbować jednego z nich przed ewentualnym zakupem?