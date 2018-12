Nie przegap Nowego Roku! Zobacz, co dzieje się na największych sylwestrowych koncertach w Polsce [VIDEO NA ŻYWO]

Na zakopiańskiej Równi Krupowej trwa wielki sylwestrowy koncert. Podczas Sylwestra Marzeń z TVP wystąpią takie gwiazdy jak Al Bano i Rominy Power, Ricchi e Poveri oraz Modern Talking. Będą też polscy wykonawcy: Zenek Martyniuk, Sławomir i Kajra, Roksana Węgiel, Dawid Kwiatkowski i wielu innych artystów.

Zakopiańskiego Sylwestra rozpoczęła Golec uOrkiestra przebojem „Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco”.

Sylwester Marzeń organizowany przez TVP i władze Zakopanego został zgłoszony na 50 tys. widzów i tyle osób może wejść do wyznaczonych sektorów przed wielką estradą. Z danych policji wynika, że do godz. 20 do wyznaczonej strefy weszło około 10 tys. osób, a poza wyznaczonym terenem zgromadziło się około 5 tys. sylwestrowiczów, jednak w miarę zbliżania się do godziny zero podobnie jak w latach ubiegłych na Równię Krupową dotrze więcej osób.

Po imprezie sylwestrowicze będą mogli odjechać z Zakopanego dodatkowymi pociągami. Tym razem w razie dużego obłożenia mają być podstawiane dodatkowe składy. W ubiegłym roku dla niektórych pasażerów wracających z zakopiańskiego sylwestra zabrakło miejsc w pociągach.

Z uwagi na bliskość parku narodowego podczas imprezy nie odbędzie się pokaz sztucznych ogni, który zostanie zastąpiony przez pokaz laserowy.

Warszawa

Na stołecznym placu Bankowym trwa sylwestrowy koncert, podczas którego zagrają znani polscy artyści. Publiczność wysłuchała już m.in. Izabeli Trojanowskiej, Andrzeja Piasecznego i Bajmu. O północy imprezę uświetni multimedialny pokaz laserowy.

Warszawa przywita Nowy Rok również m.in. z Edytą Górniak, Agnieszką Chylińską, Wilkami, Anną Wyszkoni i Natalią Nykiel. Gwiazdy zaśpiewają nie tylko swoje piosenki, ale też największe światowe przeboje.

Na mocy decyzji prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego po raz pierwszy o północy podczas miejskiej imprezy nie będzie pokazu fajerwerków, aby nie przysparzać stresu zwierzętom. Zamiast tego zaplanowano multimedialny pokaz świetlno-laserowy. Imprezę prowadzą prezenterzy TVN: Magda Mołek, Marcin Prokop, Filip Chajzer, Gabi Drzewiecka i Agustin Egurrola.

Uczestnicy mogą również składać noworoczne życzenia w specjalnym studiu nagrań na terenie imprezy.

Na miejskiego sylwestra zaprosiła podczas konferencji prasowej wiceprezydent m.st. Warszawy Renata Kaznowska. „Jeśli chcecie się dobrze bawić w sylwestra, to przyjdźcie na pl. Bankowy” – powiedziała. „W tym roku i mam nadzieję, że w kolejnych także, nie będzie pokazu pirotechnicznego. To decyzja prezydenta Rafała Trzaskowskiego, z której ja się bardzo cieszę, bo huk przez nie powodowany jest traumą dla zwierząt” – podkreśliła Kaznowska. Wiceprezydent zaapelowała też do mieszkańców, aby nie strzelali fajerwerków. Prośby o to kierowali do ratusza mieszkańcy Warszawy. Kolejną sprawą poruszaną przez mieszkańców było pełne dostosowanie miejsca imprezy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych na placu będzie specjalna strefa bez barier architektonicznych. Występy przetłumaczą tłumacze polskiego języka migowego; dla osób niedosłyszących przewidziano pętlę indukcyjną.

Organizatorzy proszą o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i regulaminu imprezy masowej. „Na plac nie można wnosić pirotechniki, opakowań szklanych i ostrych narzędzi. Jeśli takie przedmioty ktoś będzie miał przy sobie, zostaną one przy bramkach wejściowych odebrane przez ochronę” – przypomniała dyrektorka Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Ewa Gawor.

Na uczestników oprócz koncertu czekały również inne atrakcje w zadaszonym i ogrzewanym miejscu: strefa makijażu sylwestrowego, foto i gier.

Kraków

Zabawa sylwestrowa w Krakowie odbywa się w trzech miejscach: w nowohuckiej alei Róż, na placu Wolnica i na Rynku Głównym, gdzie będzie się można bawić m.in. z Quebonafide, Otsochodzi, BOKKA i KAMP!. Nowy 2019 r. zostanie przywitany pokazem świateł, a nie fajerwerkami.

Na Rynku Głównym między ul. Sławkowską a św. Jana stanęła scena o wymiarach 16 na 12 metrów. W pobliżu „krzyża” Sukiennic na specjalnym podeście zapewniającym dobrą widoczność powstała strefa dla niepełnosprawnych.

Koncert prowadzą Krzysztof Chwaliński i Krzysztof Grabowski. Zabawa rozpoczęła się w rytm muzyki, którą na didżejskiej konsoli „miksował” członek duetu Flirtini – Ment XXL. Na krakowskim Rynku wystąpią młodzi artyści, którzy w ostatnich latach stali się gwiazdami hip-hopu, rapu czy muzyki elektronicznej: formacja BOKKA, grupa Kamp, raper Otsochodzi, Quebonafide, a na zakończenie pochodząca z Ukrainy DJ’ka Facheroia. Impreza potrwa do 2 w nocy.

Nieco krócej, bo do godz. 1 będzie się można bawić w namiotach ustawionych na placu Wolnica, gdzie rozbrzmiewać będzie muzyka etniczna i w nowohuckiej alei Róż, gdzie będzie można potańczyć do muzyki z lat 80.

Zgodnie z regulaminem na teren koncertów nie można wnosić alkoholu, żadnych napojów oraz środków pirotechnicznych. Nad bezpieczeństwem bawiących się czuwa policja, straż miejska, straż pożarna oraz niemal 300 pracowników ochrony i siedem karetek.

Organizatorami zabawy sylwestrowej są miasto Kraków i Krakowskie Biuro Festiwalowe. O północy we wszystkich trzech miejscach może się bawić 30-40 tys. osób. Zamiast sztucznych ogni i huku fajerwerków będzie pokaz świateł i pirotechniki scenicznej.

Po zakończeniu zabawy krakowianie i turyści będą mogli skorzystać ze wzmocnionej nocnej komunikacji miejskiej. Koszt miejskiej imprezy sylwestrowej to ok. 1,3 mln zł.

Wrocław

Koncertem Wrocław Respect Orchestra pod batutą Mariusza Dziubka rozpoczęła się w poniedziałek wieczorem zabawa sylwestrowa na wrocławskim rynku. W tym roku koncert sylwestrowy przygotowało miasto Wrocław.

Tegoroczna impreza przebiega pod hasłem „Wrocław Respect”. „Sylwester rozpocznie się blokiem klubowych hitów, które będą korespondować z wielką kulą disco górującą nad Rynkiem” – zapowiadał wcześniej Paweł Gołębski, reżyser i prowadzący tegoroczną imprezę.

Przed wrocławską publicznością wystąpią m.in. Kayah, Natalia Lubrano, Aro Kłusowski, Katarzyna Mirowska, Marta Kołodziejczyk, Daniel Moszczyński, Anna Maria Mbayo i Mikołaj Woubishet.

Mieszkańcy miasta przywitają Nowy Rok aż czterokrotnie, jednocząc ludzi z różnych stref czasowych: o godz. 21.00, 22.00 i 23.00 będą witali 2019 rok wraz z mieszkańcami krajów azjatyckich, afrykańskich i europejskich.

Gwiazdą wieczoru będzie amerykańska grupa Village People, która pojawi się na scenie około godz. 23, a ich koncert potrwa 45 minut. Do utworu „YMCA” tej grupy na scenie zatańczy kilkadziesiąt tancerek i tancerzy. Przebój ten w styczniu 2019 r. będzie obchodził 40-lecie. Z tej okazji organizatorzy sylwestra chcą pobić rekord i zebrać wokół ratusza 40 tys. osób, które zatańczą z zespołem.

Po północy rozpocznie się przygotowany przez DJ-a Gambita i orkiestrę dętą mix największych klubowych hitów.

Po raz kolejny sylwester we Wrocławiu odbędzie się bez pokazu fajerwerków. Magistrat zaapelował również do mieszkańców, aby mając na uwadze dobro zwierząt, zrezygnowali z petard i sztucznych ogni.

źródło: PAP