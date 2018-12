Premier Jan Olszewski przypomina niewygodne dla Wałęsy fakty. Twierdzi, że utrudniał wejście Polski do NATO

Premier Jan Olszewski oskarża ówczesnego prezydenta, Lecha Wałęsę, o działania mające utrudnić wejście Polski do NATO i integrację z Zachodem. Przypomina niewygodny dla Wałęsy fakt z czasów swoich rządów. To kolejna wypowiedź polityków będących nawiązaniem do wywiadu Wałęsy dla rosyjskiego „Sputnika”.

Jan Olszewski przypomniał, iż Lech Wałęsa jako prezydent zgłosił propozycją tzw. NATO bis, bez jakichkolwiek konsultacji z nim jako premierem , ani jego rządem. Zrobił to w przeddzień jego wizyty w Stanach Zjednoczonych.

NATO bis w zamyśle miało być sojuszem obronnym państw Europy Środkowej i Wschodniej należących wcześniej do strefy wpływów ZSRR. W ocenie byłego premiera wcześniej czy później oznaczałoby to powrót do strefy wpływów Moskwy.

Olszewski udzielił wywiadu tygodnikowi „DoRzeczy”. Wracając do kulisów zgłoszenia przez Wałęsę propozycji Olszewski przypomniał, że Wałęsa nie konsultował pomysłu NATO -bis nie tylko z nim jako z premierem, ale nawet z ministrem spraw zagranicznych Krzysztofem Skubiszewskim, którego wówczas powoływał prezydent, bo były to tzw. resorty prezydenckie. Twierdzi, że Skubiszewski, nie wiedział o propozycji Wałęsy ani prezydent nie uprzedzał go, że chce z czymś takim wystąpić, a MSZ nie miał przygotowanego nawet oświadczenia w tej sprawie.

Olszewski stwierdził także, iż słowa chwalące Władimira Putina wypowiedziane przez Wałęsę nie są dla niego zaskoczeniem.

Źródło: „DoRzeczy”