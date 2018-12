Syn Zenka Martyniuka w areszcie. Zatrzymany za narkotyki i awanturę domową

O zatrzymaniu 28-letniego Daniela M., którego ojcem miał być „najsławniejszy gwiazdor disco polo”, informowaliśmy w maju br. Od razu pojawiły się podejrzenia, że chodzi o syna Zenka Martyniuka. Po kolejnym zatrzymaniu jest już pewne, że to syn sławnego piosenkarza, „gwiazdy ulicznych Sylwestrów”.

Jak donosi białostocki serwis informacyjny Poranny.pl, w ub. niedzielę około godziny 18. Daniela M. ponownie zatrzymała policja. Według relacji serwisu pijany 28-latek nie chciał wpuścić do mieszkania w Wasilkowie swojej żony. Gdy na miejsce awantury zostali wezwani policjanci okazało się, że Daniel M. posiadał w domu marihuanę.

Mężczyzna został zatrzymany za posiadanie narkotyków. Daniel M. miał zostać wyprowadzony z mieszkania w kajdankach. Chociaż policja nie chciała potwierdzić nazwiska Martyniuka, według serwisu Poranny.pl nie ulega wątpliwości, że chodzi właśnie o niego.

Jest to już kolejny konflikt z prawe syna Zenka. Już w grudniu 2017 roku został on zatrzymany przez policję, a na skutek agresywnego zachowania omal nie trafił do więzienia. Ciekawe, czy kolejny raz tatusiowi-gwiazdorowi uda się wybronić syna?

źródło: poranny.pl. wp.pl