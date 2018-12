Trump kończy rok w świetnym humorze. USA wygrywa z Chinami w wojnie celnej. Pekin stracił już miliardy, a gospodarka spowolniła

Wygląda na to, że wojna celna, za którą ostro krytykowano Donalda Trumpa, przynosi dla USA korzystne efekty. Chińska gospodarka – będąca w prognozach głównym konkurentem Ameryki – wyraźnie wyhamowała. Stało się tak wbrew prognozom ekspertów i analityków. Zaznaczają, że to najgorsza sytuacja od dwóch lat dla Pekinu.

Według danych opublikowanych przez Biuro Statystyczne Chin z dzisiejszego dnia współczynnik PMI – pokazujący aktywność przemysłu kraju – po raz pierwszy od lipca 2016 roku spadł.

Badania przeprowadzono na 700 przedsiębiorstwach. Wskaźnik grudniowy obliczono na 49,4 pkt, zaś każdy poziom poniżej 50 oznacza spadek produkcji. To o wiele gorsze wyniki, niż prognozowali eksperci. Spodziewano się bowiem utrzymania poziomu produkcji na tym samym poziomie.

Należy też podkreślić, że to już czwarty miesiąc z rzędu, gdy wskaźniki dotyczące chińskiej gospodarki są gorsze od prognozowanych.

Subindeks PMI, który mówi o cenach produkcji spadł do 43,3 pkt. z 46,4 pkt. miesiąc wcześniej. To sygnał do znacznego spadku zysków firm przemysłowych. Choć ogólna produkcja jeszcze rosła, to już tylko nieznacznie i najwolniej od prawie trzech lat. Prognozowany jest spadek nowych zamówień.

Straty ponoszą oczywiście obie strony. Jednak obecnie wygląda na to, że Trump wychodzi z wojny celnej zwycięsko.

Źródło: money.pl