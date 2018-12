Zmiennopłciowcy wykończą edukację. Przekreślą 185 letnią tradycję szkoły na rzecz poprawności politycznej

Drugi najstarszy amerykański college, w którym edukację pobierały tylko kobiety ogłosił, że ​​zacznie przyjmować wnioski o przyjęcie od męskich kandydatów identyfikujących się jako kobiety. Szkoła „rozszerzyła swoją definicję kobiecości”.

Stephens College w Columbia, Missouri, wydał oświadczenie w którym ogłosił, że będzie przyjmować studentów płci męskiej, którzy identyfikują się jako kobiety. Jednocześnie uczelnia wyklucza kobiety, które identyfikują się jako mężczyźni począwszy od jesieni 2019 roku.

Nowo ogłoszona polityka uczelni mówi: „Program studiów dla kobiet na studiach licencjackich w college’u będzie jak do tej pory przyjmować i zapisywać studentów, którzy są kobietami i którzy żyją jak kobiety, a także studentów, którzy nie urodzili się kobietami, ale którzy identyfikuj się i żyją jak kobiety. Uczniowie ci będą musieli dostarczyć dokumentację prawną, że są prawnie kobietami lub są w trakcie zmiany płci”.

W ostatnich latach zagadnienia związane z płcią, tożsamością i integracją stały się najważniejszymi punktami w uczelniach kobiecych w USA. Od 2014 r. ponad połowa takich instytucji w kraju opracowała formalne zasady przyjmowania studentów trans-identyfikujących się.

Decyzja o możliwości przyjmowania studentów transseksualnych do Stephens College, szkoły o 185-letniej tradycji, została podjęta jednogłośnie przez zarząd.

Szkoła rozważała wprowadzenie zmian już od roku 2014 krótko po tym, gdy administracja Baracka Obamy wydała nowe wytyczne określające „tożsamość płciową” jako „wewnętrzne poczucie bycia mężczyzną lub kobietą” i definiujące osobę cierpiącą na dysforię płciową jako osobę „o tożsamości płciowej różnej od płci przypisanej im przy urodzeniu”.

Działania te spowodowały, że szkoły przeznaczone tylko dla kobiet zaczęły badać kwestie prawne związane z dopuszczeniem (lub nie) uczniów transseksualistów.

Przyznając, że decyzja „zadowoli niektórych i nie spodoba się innym”, zarząd szkoły twierdzi, że ma na celu przygotowanie kobiet „do życia, które ich czeka”.

„Dzisiaj przekształca się w koledż dla kobiet w świecie, w którym żyjemy – jest gotowa przyznać się, kształcić i dawać siłę kobietom przez kolejne pokolenia”, stwierdza.

Podczas gdy niektórzy uczniowie w college’u popierali decyzję zarządu, inni kwestionowali nowo ogłoszoną politykę.

„Musimy mieszkać w kampusie, więc pytanie jak mają być zorganizowane akademiki?” Stephens College student Sally Russell powiedział stacji prasowej KOMU-TV. „Jeśli ktoś ma męskie genitalia i mieszka w damskich akademikach, rodzi to obawy, ponieważ wiele osób na kampusie ma współlokatorów i dzielą łazienki.”

Russell dodała, że szczegóły polityki pozostają niejasne, pozostawiając uczniom pytania o to, co to będzie oznaczało długoterminowe.

Źródło: „The Christian Post”