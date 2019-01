Muzułmański burmistrz Londynu nie może pogodzić się z Brexitem. W Sylwestra wystylizował wizytówkę miasta na unijną flagę [ZDJĘCIA]

Muzułmański burmistrz Londynu, Sadiq Khan, wykorzystał Sylwestra do politycznej demonstracji. Turystyczna atrakcja Londynu została przystrojona na wzór unijnej flagi.

Sadiq Aman Khan jest pierwszym w historii muzułmańskim burmistrzem Londynu. Jest także znanym przeciwnikiem Brexitu. Wykorzystał Sylwestrową noc aby to dobitnie zademonstrować.

Turystyczna atrakcja Londynu, London Eye, została przystrojona tak, że przypominała unijną flagę. London Eye to tzw. diabelski młyn czyli wielkie koło znajdujące się w dzielnicy Lambeth w Londynie, na południowym brzegu Tamizy, między mostami Westminster i Hungerford. Jest znany punktem widokowym, z którego można podziwiać względu na fakt iż mierzy 135 metrów wysokości.

Tonight's spectacular #LondonNYE fireworks showed that whatever the outcome of Brexit – #LondonIsOpen – to business, to talent, to ideas, to creativity – and why London really is the greatest city in the world.

To everyone in London and across the globe: #HappyNewYear pic.twitter.com/vjGBANrGBL

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) 1 stycznia 2019