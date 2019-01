Świat na skraju wojny! Szalony plan chińskiego admirała. Chce zatopić dwa amerykańskie lotniskowce

Amerykańskie lotniskowce są dumą amerykańskiej floty i potężnymi narzędziami do projekcji siły USA. Chiński admirał sądzi, że są piętą achillesową Waszyngtonu.

Kontradmirał Lou Yuan powiedział słuchaczom w Shenzhen, że trwające spory o zajmowane przez Chiny rafy i sztucznie usypane wyspy na Morzu Południowochińskim mogą zostać rozwiązane przez zatopienie dwóch amerykańskich lotniskowców.

Tajwańska Centralna Agencja Wiadomości (CNA) podała, że admirał Lou wygłosił przemówienie na temat stanu stosunków chińsko-amerykańskich. Wysoki rangą, znany ze swych jastrzębich komentarzy, chiński wojskowy miał stwierdzić, że obecna wojna handlowa jest częścią strategii mającej doprowadzić do osłabienia Chin.

– Tym czego Stany Zjednoczone obawiają się najbardziej są ofiary w ludziach – powiedział kontradmirał Lou Yuan.

Dlatego proponuje, aby zaatakować amerykańskie lotniskowce za pomocą rakiet balistycznych oraz pocisków manewrujących i posłać je na dno z liczącą 5000 osób załogą.

Chiński admirał wymienił 5 obszarów, w których można zaatakować Stany Zjednoczone: wojsko, system finansowy, system edukacji, system wyborczy oraz lęk przed przeciwnikami.

– Chiny powinny wykorzystać swoją siłę, by zaatakować słabe punkty wroga. Atakuj wszędzie tam, gdzie wróg obawia się trafienia. Gdziekolwiek wróg jest słaby. – powiedział admirał Lou

To nie pierwszy agresywny komentarz kontrowersyjnego admirała. Nie pełni on funkcji w chińskiej flocie. Kontradmirał Lou Yuan jest zastępcą szefa Chińskiej Akademii Nauk Wojskowych.

W grudniu, na konferencji zorganizowanej przez kontrolowany przez państwo dziennik „Global Times” chińscy stratedzy wypowiadali się na temat suwerenności Pekinu nad Tajwanem oraz Morzem Wschodnim i Południowochińskim.

– Jeśli amerykańska flota odważy się zatrzymać na Tajwanie, nadszedł czas, by Armia Ludowo-Wyzwoleńcza wysłała tam wojska i aby promować jedność narodową przeprowadziła inwazję wyspę – powiedział w trakcie konferencji admirał Lou.

Chińczycy intensywnie modernizują swoją flotę. Mają już więcej okrętów niż U.S. Navy. Nadal ustępują jednak Amerykanom pod względem ilości posiadanych lotniskowców. Chiny mają obecnie 2 tego typu okręty. Mimo iż jeden został zbudowany w tym roku są to jednak przestarzałe konstrukcje z napędem konwencjonalnym podczas gdy Amerykanie wykorzystują do napędu swych lotniskowców siłownie nuklearne zapewniające im nieograniczony zasięg.