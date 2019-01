Szokujące nagranie tureckiej TV. Tak Saudyjczycy wynosili w walizkach szczątki dziennikarza Chaszodżdżiego [VIDEO]

Turecka telewizja A Haber pokazała nowe nagranie, na którym widać mężczyzn wnoszących walizki do rezydencji konsula generalnego Arabii Saudyjskiej. Według jej relacji w walizkach mogły znajdować się szczątki zamordowanego dziennikarza, Dżamala Chaszodżdżiego.

Nagranie pochodzi z kamer monitoringu, skierowanych w stronę wejścia do rezydencji konsula generalnego Arabii Saudyjskiej w Stambule. Na filmie widać mężczyzn wnoszących do środka walizki i torby.

Dziennikarze spekulują, że w walizkach mogły znajdować się szczątki zamordowanego w październiku saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego, który naraził się saudyjskiej rodzinie królewskiej. Chaszodżdżi miał zostać zabity po torturach, a następnie poćwiartowany w znajdującym się niedaleko konsulacie. Zjawił się w nim, by uzyskać dokumenty potrzebne do ślubu i już z niego nie wrócił.

Bags alleged to contain #Khashoggi's remains seen in leaked video#Turkey #Saudi pic.twitter.com/2kg3bvJwJ5

— Ruptly (@Ruptly) 31 grudnia 2018