Terror w Manchesterze. Islamista ranił 3 osoby nożem [VIDEO]

Jednostka antyterrorystyczna przejęła śledztwo ws. ataku na dworcu w Manchesterze, w wyniku którego od ciosów nożem ranne zostały trzy osoby – poinformowała we wtorek nad ranem brytyjska policja. Na razie nie wiadomo, jakie było tło tego ataku. Napastnik został aresztowany.

Do ataku doszło w poniedziałek wieczorem na dworcu kolejowym Manchester Victoria.

Z relacji świadków wynika, że uzbrojony w długi kuchenny nóż mężczyzna zaatakował kobietę i mężczyznę, oboje w wieku od 50 do 60 lat.

Napastnik został jednak szybko obezwładniony przez policjantów, którzy użyli wobec niego gazu pieprzowego i paralizatora, i aresztowany.

Jak podał dziennik „Manchester Evening News”, powołując się na świadków, podczas ataku napastnik krzyczał: „Allah”, jednak jak na razie tej informacji nie potwierdziły władze.

Policja poinformowała po ataku na dworcu w Manchesterze, że nie ma żadnych przesłanek sugerujących szersze zagrożenie.

Ranni w ataku kobieta, mężczyzna i policjant są w stanie „poważnym”, ale ich życiu nie grozi niebezpieczeństwo.

Agencje przypominają, że 22 maja 2017 roku doszło do ataku w Manchesterze, gdzie po koncercie amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande zamachowiec samobójca wysadził się w powietrze w pobliżu wejścia do hali. 22 osoby zginęły, a ponad 120 zostało rannych. Do zamachu przyznało się Państwo Islamskie (IS). (PAP)