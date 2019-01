Trump złożył noworoczne życzenia „hejterom i fakenewsowym mediom”. Na twitterze zapowiada „wielkie rzeczy” [VIDEO]

„Szczęśliwego Nowego Roku dla wszystkich, w tym hejterów i fakenewsowych mediów” – napisał we wtorek prezydent USA Donald Trump, składając na Twitterze życzenia noworoczne i zapewniając, że Stany Zjednoczone czekają „wielkie rzeczy”.

„2019 będzie fantastycznym rokiem dla tych, którzy nie cierpią na syndrom obłędu na punkcie Trumpa. Po prostu uspokójcie się i cieszcie tym, co nadchodzi, wielkie rzeczy dzieją się na korzyść naszego kraju” – napisał amerykański przywódca.

W poniedziałek na koncie Trumpa na Twitterze zamieszczono półtoraminutowe nagranie, w którym życzy on Amerykanom udanego sylwestra i zapowiada, że 2019 roku będzie „skomplikowany, ale wspaniały”.

HAPPY NEW YEAR TO EVERYONE, INCLUDING THE HATERS AND THE FAKE NEWS MEDIA! 2019 WILL BE A FANTASTIC YEAR FOR THOSE NOT SUFFERING FROM TRUMP DERANGEMENT SYNDROME. JUST CALM DOWN AND ENJOY THE RIDE, GREAT THINGS ARE HAPPENING FOR OUR COUNTRY!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 stycznia 2019