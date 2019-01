W 2019 roku szykują się ważne dla kierowców zmiany w przepisach. Mogą drogo kosztować. Przeczytaj już teraz

W 2019 roku planowane są zmiany w przepisach o ruchu drogowym. Warto zapoznać się już teraz z tym co szykują ustawodawcy dla kierowców i innych użytkowników dróg.

Zmianie mają ulec między innymi przepisy dotyczące odstępu pomiędzy pojazdami jaki musi być zachowany na autostradzie. Prace nad stosowną nowelizacją trwają już w Ministerstwie Infrastruktury. Na razie nie wiadomo jaki dystans wskaże ustawodawca. Być może skorzysta z doświadczeń innych krajów np: Niemiec gdzie minimalna odległość wynosi połowę prędkości z jaką przemieszcza się pojazd.

Kolejna ważna zamiana dotyczyć będzie tzw. korytarza życia. W ustawie prawo o ruchu drogowym ma pojawić się przepis nakazujący kierowcom tworzenie korytarza życia czyli miejsca do przejazdu dla karetki pogotowia czy pojazdów innych służb. Trzeba przyznać, że taki przepis oraz sankcje są niezbędne biorąc pod uwagę częste przypadki jego łamania przez kierowców np: próby opuszczania korka jadąc korytarzem życia „pod prąd”. Nie wiadomo mandatem w jakiej wysokości będzie ukarany kierowca ale można się spodziewać, że będzie to wysoka suma ze względu na narażanie życia ofiar wypadków.

Zmianie ulegną też przepisy dotyczące przeglądów technicznych. Jest to efekt dostosowywania do prawa europejskiego i miały wejść w życie do maja 2018 roku. Zniesiony zostanie obowiązek wymiany dowodu rejestracyjnego po wykorzystaniu wszystkich miejsc na pieczątki potwierdzające zaliczenie przeglądu. O połowę wzrosną opłaty za badanie techniczne przeprowadzone po 45 dniach od terminu ostatniej kontroli. Jednocześnie jednak w przypadku przeprowadzenia okresowego badania technicznego nie wcześniej niż 30 dni przed wyznaczoną datą tego badania, termin następnego okresowego badania technicznego zostanie wyznaczony licząc od pierwotnej daty tego badania. Kierowcy, którzy zdecydują się wcześniej odwiedzić stację kontroli pojazdów nie stracą więc ani jednego dnia.