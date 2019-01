W odmętach postępowego szaleństwa. Amerykańska telewizja otwarcie promuje pedofilię i robienie dewiantów z dzieci [VIDEO]

Amerykańska stacja telewizyjna CNBC po raz kolejny zaczęła promować pedofilię i pokazywać dziecko, z którego rodzice zrobili dewianta przebierańca. 11-letni chłopiec jest według stacji „bohaterem LGBT”.

Należąca do koncernu NBC Universal News Group stacja opublikowała Tweet z nagraniem promującym chłopca dającego erotyczne występy w nowojorskim klubie dla homoseksualistów. Desmond Napoles przedstawiany jako „Desmond Nieziemski” w mocnym, wyzywającym makijażu, w jaskrawych damskich łaszkach tańczy dla homoseksualistów w klubie „3 Dollar Bill” na Brooklynie. a zboczeńcy rzucają mu pieniądze.

Wedle CNBC dziecko „zachęca młodych LGBT do bycia sobą”. „Nieziemski Desmond” został po raz pierwszy pokazany w telewizji w czerwcu w programie NBC’s TODAY Show.

Potem w sierpniu CNBC wyemitowało video, które ponownie opublikowano pod koniec roku na Twitterze. Stacja zrobiła to mimo powszechnych głosów krytyki.

W Listopadzie Desmond występował w porannym programie telewizji ABC „Good Morning America”

Desmonda po raz pierwszy pokazano jak miał jeszcze 7 lat. W wideo clipie Jinkxa Monsoona pokazanym w programie „Rupaul’s Drag Race ” ubrany w czerwona sukienkę, z długimi rękawiczkami i w biżuterii tańczył na barze.

Potem aktor Tituss Burgess wprowadził 8-letniego chłopca w świat nowojorskich klubów dla homoseksualistów.

Mamusia chłopca wspiera jego karierę i najwyraźniej kieruje nią. Jak sama przyznaje kontroluje m.in wiadomości, które otrzymuje w mediach społecznościowych. Chłopiec twierdzi, że ci co go atakują po prostu zazdroszczą mu.

Desmond bierze już na stałe udział w paradach i imprezach LGBTRTVAGD. W 2017 roku przemawiał nawet na nowojorskiej pradzie LGBTVNKGB. Na jego stronie sprzedawane są ubrania dla dzieci, z których rodzice dla pieniędzy chcą zrobić dewiantów. „Nieziemski Desmond” jest promowany w mediach internetowych, pismach, a teraz także jednej z głównych amerykańskich stacji telewizyjnych.

— CNBC (@CNBC) December 22, 2018