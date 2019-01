Zastanawiasz się gdzie ta zima? Jest w Grecji. Ale idzie już do nas [VIDEO]

Parząc za okno wiele osób zastanawia się gdzie podziała się zima. Okazuje się, że biały puch pada w Grecji. Na pocieszenie trzeba dodać, że już dziś zima wraca do Polski.

Mieszkańcy Grecji powitali Nowy Rok w białej scenerii. Obfite opady wystąpiły w Tesalii w środkowej Grecji.

Biały puch w dużych ilościach pojawił się także w północno-zachodniej części kraju a nawet na Peloponezie.

Snowy New Year's morning in Karpenísion, Greece. Report: Ξενωνας Λιθος-Μπαρ Λασπ pic.twitter.com/3T4lWxgGEz

Beautiful snowy New Year's morning in Eptalofos, Phocis, Delphi, Greece. Report: Πέτρο Δημητρίου / https://t.co/vmMysE5eWX pic.twitter.com/uEE77gB9dB

White new year in Trikala Korinthias and Chania Piliou, Greece <3 Report: Forecast Weather Greece pic.twitter.com/BMnUC4dpTP

W Polsce zapowiadany jest powrót zimy. Śnieg ma padać w całym kraju a w górach można się spodziewać nawet 50 centymetrów świeżego śniegu.

UWAGA na załamanie pogody. Już do wieczora na Podhalu spadnie do 15 cm ❄❄❄ a do jutra wieczór do 30 cm, na Pogórzu do 25 cm ❄. W górach 50 cm ❄. Do tego silny wiatr. Kto wraca z południa niech o tym pamięta. Sam śnieg będzie padał w całym kraju. Będą zawieje i zamiecie. pic.twitter.com/F0mHVgDgnY

— meteoprognoza.pl🇵🇱 💯 (@MeteoprognozaPL) 1 stycznia 2019