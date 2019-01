2 838 trupów, 37 tys. rannych! W wypadkach na polskich drogach ginie coraz więcej ludzi

W 2018 roku na polskich drogach doszło do ponad 31 tys. wypadków. Zginęło 2 838 osób, a 37 tys. zostało rannych – wynika ze wstępnych danych policji, które przekazał podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Ze wstępnych danych policji wynika, że w minionym roku doszło do 31 410 wypadków drogowych, czyli o 1 350 mniej niż rok wcześniej.

Na drogach w 2018 roku zginęło 2 838 osób – o siedem osób więcej niż w roku 2017. Liczba rannych w porównaniu do roku 2017 zmalała o 2 466 i wyniosła 37 tysięcy.

Jak powiedział PAP Kobryś, szczególnie trudne były pierwsze miesiące roku 2018 – o wiele gorsze niż w 2017. W połowie roku jednak sytuacja na drogach się poprawiła i liczba wypadków w porównaniu do 2017 zaczęła maleć.

„Było o wiele mniej śmierci pieszych. W szczególności bezpieczniej zaczęło robić się na przejściach dla pieszych” – podkreślił funkcjonariusz. „Mimo tego, że to miejsce, które ma być bezpieczne, to i tak do blisko 40 proc. potrąceń dochodzi na tym obszarze” – dodał.

Kobryś zaznaczył, że na drogach jest coraz bezpieczniej, ale nadal pozostaje bardzo dużo do zrobienia. „Trzeba się pilnować i każdy uczestnik ruchu drogowego musi pamiętać, że tę cegiełkę do bezpieczeństwa ruchu drogowego może dołożyć, jeśli będzie pamiętał, że to nie jest poligon ani tor wyścigowy” – powiedział.

Jak poinformował Radosław Kobryś powyższe liczby mogą ulec zmianie. Ostatecznych danych należy spodziewać się w połowie lutego.

Mimo iż na naszych drogach wciąż ginie dużo ludzi bezpieczeństwo na przestrzeni lat się poprawia. Najwięcej ofiar odnotowano w 1991 roku kiedy zginęło 7 901 osób. Drugi pod względem liczby zabitych był rok 1990 gdy liczba ofiar wyniosła 7 333 osoby. Trzeci w tych statystykach jest rok 1997 w którym zginęło 7 311 osób. Dodatkowo trzeba pamiętać, że ilość samochodów jaka jeździła wówczas po polskich drogach była dużo mniejsza niż obecnie. Jedną z przyczyn poprawy bezpieczeństwa jest coraz większa ilość autostrad i dróg szybkiego ruchu.

Źródło: PAP/policja.pl