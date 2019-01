Gigantyczne kolejki po alkohol w Katarze. Gospodarze przyszłego Mundialu wprowadzili horrendalne podatki [VIDEO]

350 złotych za butelkę ginu, tyle samo za kontener 330-mililitrowych butelek Heinekena. W Katarze od 1 stycznia 2019 roku wprowadzono gigantyczne, 100-procentowe podatki od wyrobów alkoholowych.

Katar będzie w 2022 roku gospodarzem Mundialu. Jednak ci, który przyjadą tam oglądać mistrzostwa, powinni przygotować się na kolosalne wydatki.

90 zł za butelkę najtańszego wina to teraz norma. Nic więc dziwnego, że przed Nowym Rokiem mieszkańcy Kataru stanęli w gigantycznych kolejkach, by zroić zapasy do domowych barków. Chociaż Katar to kraj islamski, jak widać chętnych na wyskokowe napoje w nim nie brakuje.