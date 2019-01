Huragan Alfrida zmierza nad Polskę. W Szwecji zostawił po sobie chaos [VIDEO]

Huragan Alfrida, który pozbawił prądu co najmniej 100 tysięcy gospodarstw domowych w Szwecji, ma dotrzeć również nad Polskę.

Porywisty wiatr, którego siła przewyższa 10 stopni w skali Beauforta, powalił wiele drzew i uszkodził linie elektryczne. Ze względu na wywołany na Bałtyku sztorm spowodował też konieczność zawieszenia kursowania promów. Nie kursuje m.in. prom z Karlskrony do Gdyni. W nocy z wtorku na środę zamknięto dla ruchu drogowego także most nad Sundem, łączący Malmo z Kopenhagą.

Najbardziej dotknięta skutkami huraganu jest południowa i centralna część Szwecji oraz wyspy na Morzu Bałtyckim. Huragan dał się we znaki także w Danii, gdzie grożą lokalne podtopienia.

Podmuchy Alfridy niebawem dotrą także północ Polski. IMGW wydał hydrologiczne ostrzeżenia III stopnia dla dwóch województw pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Storm #Alfrida causes considerable damage in #Gotland and eastern #Svealand#Sweden #Sverige pic.twitter.com/XeHoMNjkOK

— Intelligence Fusion (@IntellFusion) 2 stycznia 2019