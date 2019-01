Kabaret na Ukrainie. Komik startuje w wyborach na prezydenta. W sondażach jest już drugi

Wołodymyr Zelenski, ukraiński showman, aktor i celebryta potwierdził, że będzie startował w zbliżających się wyborach prezydenckich na Ukrainie.

Można powiedzieć, że to byłaby tylko ciekawostka, gdyby nie fakt, że Zelenski ma szansę zająć czołowe miejsce w tych wyborach, a nawet wejść do drugiej tury. Zelenski nie jest jedynym artystą startującym w tych wyborach. Weźmie w nich udział wokalista popularnego zespołu „Okean Elzy” Światosław Wakarczuk.

Według ostatnich sondaży z grudnia i listopada 2018 roku, Zelenski zajmuje drugie miejsce (8 proc.) za Julią Tymoszenko (14 proc.), wyprzedzając urzędującego prezydenta Petra Poroszenkę. Dalsze miejsca zajęli: były minister obrony i lider centroprawicowej, prounijnej partii Pozycja Obywatelska Anatolij Hrycenko (7 proc.), lider Bloku Opozycyjnego i były wicepremier Jurij Bojko (6 proc.).

Swój polityczny program zawarł kilku prostych zdaniach: „każdy Ukrainiec ma do wyboru trzy opcje: żyć nie zwracając uwagi na to, co się dzieje dookoła, wyjechać do innego kraju szukając lepszego życia lub zachować się tak, jak on sam. – Wykorzystać szansę, by samemu zmienić coś w kraju. Wybrałem dokładnie ten trzeci sposób” – powiedział showman.

Na Ukrainie oficjalnie wystartowała już kampania prezydencka. Wybory mają odbyć się 31 marca. Wyniki mają być znane do 10 kwietnia.

Zelenski, z wykształcenia prawnik, to ukraiński showman, aktor komediowy i celebryta, były uczestnik ukraińskiej edycji „Tańca z Gwiazdami”. W komediowym serialu „Sługa Narodu” zagrał sprzeciwiającego się korupcji nauczyciela, który został wybrany prezydentem Ukrainy. Zelenski do 2018 r. nie występował w rolach, w których mówił po ukraińsku. Sam przyznał, że języka ukraińskiego zaczął uczyć się dopiero na początku 2017 roku.

Przygotowując się do startu w wyborach, na wiosnę 2018 roku założył partię „Sługa Narodu”, której jest twarzą, choć liderem ugrupowania jest Iwan Bakanow, prawnik grupy komediowej Kwartał 95. Partia na początku miała satyryczny charakter, ale krok za krokiem zyskiwała coraz większe poparcie w sondażach.

Na poważnie to Zelenski jest zwolennikiem EuroMajdanu i zdecydowanej walki z korupcją. Chce zakończyć konflikt w Donbasie bezpośrednio w porozumieniu z Rosją, z pominięciem separatystów.

