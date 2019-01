Kurtyna opadała. Gliński mówi wprost, że musimy płacić Żydom. „Jesteśmy zobowiązani” [VIDEO]

Kurtyna opadała. Wicepremier Piotr Gliński wprost mówi, że Izraelowi będziemy płacić. Dodatkowo mówi o Muzeum Getta Warszawskiego i milionach złotych przeznaczonych na ten cel z naszych podatków! „Jesteśmy zobowiązani wobec dziedzictwa żydowskiego” – twierdzi.

Wicepremier udzielił wywiadu telewizji wPolsce, odniósł się do sprawy Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Podkreślił, że to on podjął decyzję o powołaniu tego muzeum, ponieważ jego poprzednik stwierdził, że jest ono niepotrzebne.

– „W tej chwili jest kończone. Myślę, że w lutym będzie oddane do użytku. Pozostaje jednak sprawa ekspozycji. Tu sprawę opóźnili lokalni gospodarze” – stwierdził minister resortu kultury.

Zapytano także Piotra Glińskiego o Muzeum Getta Warszawskiego. Oraz czy opłacanie tych muzeów pomoże w zażegnaniu konfliktu z Izraelem, Piotr Gliński przyznał, że nie wie, czy to się wydarzy, bowiem są środowiska, które próbują szukać w tej decyzji złych emocji.

– „Uważam, że jesteśmy zobowiązani wobec dziedzictwa żydowskiego, które było i jest częścią dziedzictwa polskiego, żeby takie muzeum powstało. Przed nami kwestia realizacji tej koncepcji. To jedna z ponad 20 instytucji muzealnych, które są reformowane lub budowane od nowa” – podkreślił Gliński

Wiceminister odniósł się także od skandalicznej decyzji o braku oficjalnego zaproszenia dla Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych na uroczystości rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady w Auschwitz.

– „Są różne wersje wydarzeń sprzed roku. Jedni twierdzą, że polska flaga coś zasłaniała, inni twierdzą, że nie. Z jedną i drugą stroną spotkam się w najbliższym czasie, bo 27 stycznia nie życzymy sobie żadnych konfliktów. Jeżeli jest to stowarzyszenie związane z byłymi więźniami obozu, to ma prawo uczestniczyć w uroczystościach” – stwierdził.

– „Myślę, że zostanie to wyjaśnione i reprezentanci tego stowarzyszenia zostaną zaproszeni na uroczystości. Dopilnuję tego. Spotkam się ze stronami w ciągu dwóch tygodni, żeby załagodzić sytuację, bowiem to zupełnie niepotrzebny spór wynikający zapewne z emocji po obu stronach” – powiedział minister Gliński.

Źródło: wPolsce