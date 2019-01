Napływ imigrantów sprzyja wzrostowi przestępczości. Pewien znany polski polityk już dawno przed tym ostrzegał…

Nie ma dnia aby z Europy Zachodniej nie napływały niepokojące informacje na temat kolejnych zamachów terrorystycznych oraz narastającej fali przestępczości. Jak się okazuje brak poczucia bezpieczeństwa w krajach Zachodu jest związane z rosnącą liczbą migrantów zarobkowych pochodzących głównie z Afryki i Bliskiego Wschodu.

W styczniu 2018 roku ukazał się raport „O rozwoju przemocy w Niemczech”, przygotowany w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Zurychu na zlecenie niemieckiego ministerstwa ds. rodziny, seniorów, kobiet i młodzieży, z którego wynikają alarmujące dane. W latach 2014- 2016 w Dolnej Saksonii, uznanej przez autorów badania za reprezentatywną dla całej RFN, liczba uchodźców wzrosła o 117 %. Jednocześnie nastąpił wzrost przestępczości, za który uchodźcy odpowiadają aż w 92%!!

W tym czasie aż 5-krotnie wzrosła ilość popełnianych przez nich gwałtów, 3,5 krotnie ciężkich pobić – a zabójstw i rozbojów – 2,5-krotnie. Większość czynów kryminalnych popełnili imigranci z Afryki Północnej, głównie młodzi mężczyźni w wieku 14-30 lat. Dane te są bardzo niepokojące, mimo że autorzy podkreślają, że większość przestępstw popełnianych przez imigrantów dotyka innych imigrantów.

Jak pokazują inne statystyki z Niemiec, wśród podejrzanych o kradzieże kieszonkowe, niemal co trzeci to uchodźca, azylant albo migrant tolerowany, zaś wśród podejrzanych o włamania co dziesiąty. Wśród podejrzanych o gwałt i inne przestępstwa seksualne stanowią oni 15,9%, zaś wśród podejrzanych o uszkodzenia ciała 15,2%.

Z kolei w Szwecji w latach 2012 – 2014 doszło do 4124 rozpraw sądowych o przestępstwa na tle seksualnym, w których aż w 95,6% sprawców miało pochodzenie imigranckie, bądź było przybyszami. Ponadto jak wynika z danych przygotowanych przez dziennik Aftonbladet imigranci i osoby imigranckiego pochodzenia odpowiadały aż za 88% przypadków zbiorowych gwałtów w Szwecji. Dane, na podstawie, których przygotowano publikacje pochodzą z okresu od połowy 2012 roku. W tym czasie szwedzkie sądy rozpatrzyły 58 spraw o zbiorowy gwałt, a 82 ze 112 skazanych urodziło się poza Europą. Wśród nich najwięcej było Afgańczyków – 25, Irakijczyków – 9 oraz Somalijczyków – 7.

Co ciekawe wszystko to już przewidział 26 lat temu Janusz Korwin-Mikke obecny Prezes Partii Wolność, który ostrzegał w Sejmie RP przed imigrantami napływającymi do Europy.

„Domagam się więc, aby ani jedna złotówka z budżetu nie była płacona na jakiekolwiek świadczenia socjalne dla tych ludzi! Azylanci muszą pracować, albo znaleźć konkretną rodzinę, która ich przyjmie. Tylko to umożliwi naturalne wtopienie się uchodźców w nasze społeczeństwo. W przeciwnym razie powstaną getta narodowościowe z przestępczością, narkomanią i bitwami między różnymi narodowościami” – grzmiał proroczo z sejmowej mównicy Janusz Korwin-Mikke.

Wówczas nikt nie traktował jego słów poważnie. Dzisiaj wszyscy widzimy, że Europa Zachodnia wygląda tak jak przewidział polityk Partii Wolność.

