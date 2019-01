Pierwsze zdjęcia planetoidy Ultima Thule! To najdalej położony obiekt planetarny w naszym Układzie Słonecznym jaki dotychczas badano

Sonda New Horizons przesłała pierwsze zdjęcia w wysokiej rozdzielczości powierzchni planetoidy Ultima Thule. W trakcie transmisji przesłała też dane zebrane przez pokładowe instrumenty.

1 stycznia 2019 roku sonda New Horizons przeleciała w odległości zaledwie 3500 kilometrów od powierzchni obiektu po przebyciu 6,4 mld kilometrów. To najdalej położony obiekt w pobliże którego dotarła skonstruowana przez człowieka sonda. Pokonanie tej ogromnej odległości zajęło sondzie New Horizons wiele lat. Misja rozpoczęła się w styczniu 2006 roku.

Sonda New Horizons nawiązała wczoraj łączność z centrum kontroli lotów potwierdzając udany przelot koło położonego w tzw. Pasie Kuipera obiektu Ultima Thule. Wszystkie systemy sondy są sprawne. W trakcie dzisiejszej sesji na Ziemię przesłane zostały pierwsze zdjęcia w wysokiej rozdzielczości powierzchni planetoidy oraz dane zebrane przez pokładowe instrumenty.

THIS is #UltimaThule. The image taken by @NASANewHorizons – shown in its original version (left) & sharpened version (on right) – is the most detailed image of the farthest object ever explored by a spacecraft. https://t.co/gItPsMvbPC @NASA pic.twitter.com/i7rDBURNrw — Johns Hopkins APL (@JHUAPL) 2 stycznia 2019

Potwierdziły się przewidywania zebrane na podstawie obserwacji przez teleskopy naziemne. Ultima Thule ma 33 kilometry długości i składa się z dwóch połączonych ze sobą obiektów. Wyglądem przypomina bałwana. Obraca się co około 15 godzin. Ultima Thule jest bardzo ciemnym obiektem, najjaśniejszym punktem jest miejsce złączenia dwóch dwóch kulistych ciał tworzących kosmicznego bałwana.

To zaledwie 1% danych jakie zebrała sonda. Pozostałe będą przesyłane sukcesywnie na Ziemię. Trwa konferencja prasowa naukowców z NASA.

Ultima Thule, (486958) 2014 MU69, to planetoida z grupy obiektów transneptunowych, tzw. planetozymal. Obiekt został odkryty w 2014 roku przez teleskop kosmiczny Hubble`a. Ma wydłużony kształt, a nie wykluczone, że są to dwa krążące wokół wspólnej osi obiekty. Pierwsze zdjęcia wykonane przez sondę z odległości około 1 mln kilometrów nie pozwoliły na ustalenie tego z całkowitą pewnością.