Rudi Schuberth załamany. Dostał właśnie emeryturę z ZUS. Na szczęście artysta zadbał wcześniej o swoją przyszłość [VIDEO]

Gdy Rudi Schuberth dostał pierwszą emeryturę z ZUS, ręce mu opadły. Na szczęście 65-letni, popularny przed laty artysta, sam zadbał wcześniej o zapewnienie sobie godnej starości.

„Od czasu do czasu będę wciąż grał i pokazywał się publicznie, bo ta moja kwota to jest żenada. Artyści nie mają żadnych emerytur” – mówi Schuberth w rozmowie z Faktem. Emerytura, którą dostał od ZUS, to 1200 złotych.

Schuberth, autor takich przebojów jak „Córka rybaka” czy „Monika, dziewczyna ratownika”, jest od 15 lat właścicielem 20-hektarowego gospodarstwa na Kaszubach.

Mieszka z rodziną w Folwarku Otnoga w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”, 50 kilometrów od Bałtyku, gdzie prowadzi działalność agroturystyczną. Dla turystów ma tam cztery stylowo urządzone domy. –

Artysta prowadzi też wytwórnię wędlin i sam robi przetwory. 1200 złotych emerytury w jego wypadku będzie więc jedynie kwotą na drobne wydatki.

źródło: Fakt