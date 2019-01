Tak rośnie rząd Morawieckiego! Rząd PiS dalej najliczniejszy w III RP. 104 pracownikiem został Adam Andruszkiewicz

Administracja premiera Morawieckiego ciągle pozostaje największym rządem w historii III RP. Co prawda w ubiegłym roku premier zapowiedział częściową redukcję i niemalże słowa dotrzymał, w ministerstwach ciągle jednak pracuje ponad setka osób.

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego jest rekordowy – obecnie w jego skład wchodzi ponad 100 osób, na co składa się 22 ministrów oraz aż 82 sekretarzy i podsekretarzy stanu. 104 osobą w rządzie został Adam Andruszkiewicz.

Najbardziej rozbudowana jest sama Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, oprócz premiera w jej skład wchodzą wicepremierzy Beata Szydło, Piotr Gliński i Jarosław Gowin oraz ministrowie Beata Kempa i Mariusz Kamiński. Do tego doliczyć trzeba dziesięcioro sekretarzy stanu.

Zmniejszenie liczby członków rządu zapowiedział w marcu ubiegłego roku premier Mateusz Morawiecki. Nastąpiło to po tym, jak przez media przetoczyła się fala oburzenia na wysokie premie przyznane ministrom rządu. Premier zapowiadał zmniejszenie rządu o 20-25 procent.

I na początku pod publiczkę faktycznie zwolniono kilkunastu pracowników resortów. Ostatecznie jednak liczba wszystkich pracowników stanęła na 103 osobach (przy założeniu realizacji minimalnej redukcji 20% pracowników powinno być maksymalnie 101).

Teraz administracja ponownie się powiększyła o jakże kompetentną osobę. Wiceministrem cyfryzacji został poseł Adam Andruszkiewicz, który posiada wyższe wykształcenie, duże zasięgi w social mediach i podobno zna wszystkie cyfry.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest największym po 1989 roku. Kiedy kierowała nim Beata Szydło liczył on od 116 osób do w sumie 122 ministrów. Po objęciu teki premiera przez Mateusza Morawieckiego w sumie pracowało dla niego 126 osób, obecnie jest to 104 pracowników.