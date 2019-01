Tragiczny wypadek na stacji warszawskiego metra. Młody mężczyzna wpadł pod pociąg

Do tragicznego wypadku doszło na stacji metra w Warszawie. Dziś około godziny 15.00 na stacji Służew pod pociąg wpadł 26-letni mężczyzna. Na szczęście przeżył to zdarzenie, został przewieziony do szpitala.

„Nieznane są przyczyny, dlaczego mężczyzna wpadł pod pociąg, a z monitoringu metra wynika, że odbyło się to bez udziału osób trzecich” – powiedział dyżurny komisariatu warszawskiego metra asp. Artur Chwiłka.

Służby wyjaśniają przyczyny wypadku. Wypadek spowodował zamknięcie stacji Służew.

Metro kursuje na krótszych odcinkach: stacja Kabaty – stacja Stokłosy oraz na odcinkach stacja Młociny – stacja Politechnika.

Na zamkniętym odcinku metra jeździ zastępcza komunikacja autobusowa.