Zobaczcie najgłupszego złodzieja świata w akcji. Próbował okraść posterunek policji [VIDEO]

Złodziej idiota próbował ukraść rower z posterunek amerykańskiej policji. W ciągu 3 minut został aresztowany.

Dla policjantów z Gladstone w stanie Oregon to była chyba najłatwiejsza akcja w ich karierze. Na ich posterunek wszedł złodziej idiota. Albo analfabeta, który nie potrafił odczytać napisu „Policja Gladstone”. Pochodzący z Oregonu geniusz przestępczości Adam Walle postanowił ukraść rower.

Podszedł do roweru ze szczypcami do przecinania łańcuchów. Całej akcji spokojnie na monitorach przyglądali się policjanci. Pozwolili mu trochę popracować. Najwyraźniej nie chcieli interweniować do momentu aż będzie ewidentne że Walle chce ukraść rower.

Nie dali mu szansy, by tłumaczył się, iż kucnął akurat przy rowerze, by zawiązać sobie buty. Przestępca doskonały został skuty na miejscu i aresztowany. Nie trzeba było go nawet odwozić do celi.