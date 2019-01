Kiszczak pisał też do Lecha Kaczyńskiego. Były prezydent dziękuje komunistycznemu generałowi wspominając Magdalenkę

Listy Kiszczaka wywołują wielkie emocje po stronie rządowej wywołując najczęściej gromy na byłego prezydenta Lecha Wałęsę. Okazuje się, że inny były prezydent również korespondował z nieżyjącym już komunistycznym generałem. Do sieci wyciekły zdjęcia korespondencji Kiszczaka z Lechem Kaczyńskim.

Listy Kiszczaka pogrążyły Wałęsę. Jeszcze w zeszłym miesiącu cała Polska krytykowała Lecha Wałęsę ze względu na ujawnione listy komunistycznego generała. Wynikało z nich, że ten wiedział o agenturalnej przeszłości byłego prezydenta. Sam Wałęsa zaprzeczał oczywiście jakoby był współpracownikiem służb bezpieczeństwa PRL.

Najwyraźniej zwolennicy eksperta od kablowania i mistrza typowania w totolotka postanowili przeprowadzić kontruderzenie. Do sieci wyciekły listy generała Kiszczaka do Lecha Kaczyńskiego wraz z jego odpowiedziami.

– Proszę przyjąć serdeczne życzenia z okazji wyboru na Prezydenta Warszawy. Szperając w szufladach, znalazłem trochę zdjęć z rozmów w Magdalence, które utorowały drogę do Okrągłego Stołu, do przemian ustrojowych w Polsce. Pozwalam sobie je Panu przekazać. Niechaj klimat tych spotkań i obrad towarzyszy Panu w jego dalszej służbie Ojczyźnie – napisał Kiszczak do Lecha Kaczyńskiego 20 listopada 2012 roku.

Lech Kaczyński wcale nie zareagował niechętnie na list komunisty. – Z przyjemnością przyjąłem Pański miły gest, jakim było przesłanie fotografii z rozmów w Magdalence. Oprócz ważnej dla mnie wartości osobistej mają one też niewątpliwą wartość historyczną. Tym bardziej doceniam znaczenie Pańskiego gestu – odpowiedział Kaczyński 23 grudnia tego samego roku.

– Kij ma dwa końce – z zadowoleniem napisał Wałęsa na Twitterze. Ciekawe, co partyjny beton wymyśli, by akurat tę korespondencję usprawiedliwić jako „ważną dla interesu Polski”?

