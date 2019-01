Kolejny milicyjny klub upada. Wisła Kraków bez licencji na grę w ekstraklasie!

„Biała Gwiazda” coraz bliżej upadku. Krakowski klub decyzją Komisji Licencyjnej PZPN został pozbawiony licencji na rozgrywanie meczów w obecnym sezonie ekstraklasy.

To już chyba smutny koniec sagi z licencją dla Wisły Kraków. PZPN zadecydował o tym, że licencja klubu na obecny sezon została zawieszona.

Wisła Kraków będzie musiała teraz przedstawić umowę sprzedaży klubu panom Vanna Ly i Matsowi Hartlingowi. Jeśli licencja nie zostanie odwieszona do czasu startu rundy wiosennej to Wisła Kraków zostanie ukarana kolejnymi walkowerami, co będzie skutkowało degradacją.