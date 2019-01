Nowoczesność wkracza do Arabii Saudyjskiej. Saudyjski będą dowiadywały się o rozwodzie przez SMS

Nowe rozporządzenie saudyjskiego Ministerstwa Sprawiedliwości wprowadza obowiązek powiadamiania kobiet za pomocą wiadomości tekstowych, gdy zostaną rozwiedzione.

Powszechnie się uważało, że cywilizacji muzułmańskiej, kobieta staje się rozwódką, kiedy mąż trzykrotnie powie, że jej nie chce.

Dodawano przy tym, że muzułmanki chodziły obładowane złotem, ponieważ, kiedy mąż je wyrzucał, to mogły zabrać tylko to, co miały na sobie.

Świat się zmienia. Arabia Saudyjska uważana za kraj, w którym kobiety miały najmniej praw wśród Arabek, systematycznie wprowadza nowe przepisy polepszające ich pozycję.

Obecna decyzja władz jak powiedział adwokat Nisreen al-Ghamdi: „Zapewni kobietom uzyskanie ich praw, gdy będą rozwiedzione”.

Do tej pory zdarzało się, że mężczyźni w Arabii Saudyjskiej składali do sądu wniosek o rozwód i nie informowali o tym swoich małżonek. Teraz będą informowane nawet przez sms.

Te nowe rozporządzenie to kolejny postęp w sprawach praw kobiet i kolejna zmiana w unowocześnianiu kraju, jaką przeprowadza następcą tronu książę Mohammed bin Salman.

Źródło: „Rzeczpospolita”