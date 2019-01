Prowadzący BMW pędem wjechał w 6-osobową rodzinę! Skosił ich bez litości [VIDEO]

W noc wigilijną 24 grudnia doszło w Bolkowi do tragedii. 20-latek kierujący BMW potrącił 6-osobową rodzinę idącą chodnikiem. Siłą uderzenia auta dosłownie „skosiła” przerażoną rodzinę. Policja udostępniła nagranie z całego zdarzenia. Wszyscy trafili do szpitala z poważnymi obrażeniami.

Jak podaje dolnośląska policja do tego dramatycznego wypadku doszło około godz. 19 w noc wigilijną. W wyniku tego strasznego wypadku i potrącenia ranni zostali rodzice w wieku 35 i 30 lat oraz czwórka ich dzieci w przedziale od 13 lat do 1 roku życia. Co więcej kobieta była w ciąży.

Niestety jak podają lokalne media wszyscy poszkodowani doznali licznych obrażeń zewnętrznych, a także wewnętrznych.

Jak to się stało? Otóż 20-letni mężczyzna stracił panowanie nad samochodem i bokiem pojazdu dosłownie „ściął” 6-osobową rodzinę! Następnie siła rozpędu uderzył w słup energetyczny.

Kierowca BMW został zbadany pod kątem obecności alkoholu w organizmie jak się okazuje był trzeźwy.

Cała rodzina została przetransportowana do szpitala w Jeleniej Górze i Legnicy. Kierujący samochodem odpowie za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl