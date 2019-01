Przerażająca wizja na 2019 rok. „Wybuchnie III Wojna Światowa, która potrwa 27 lat”

Początek roku to okres, w którym wszyscy szukamy odpowiedzi na pytanie, co przyniesie nam nadchodzące 12 miesięcy. Szczególnym powodzeniem cieszą się wówczas przepowiednie i proroctwa, zarówno te najnowsze, jak i nieco starsze. Niestety wizja Nostramadusa na ten okres nie jest pozytywna.

Jednym z najpopularniejszych jasnowidzów wszechczasów jest Nostradamus, który ponad 400 lat po swojej śmierci cieszy się dużą popularnością. Niektórzy powołują się na jego sprawdzone przepowiednie dotyczące rewolucji francuskiej czy wydarzeń XVIII wieku.

Ciągle jednak wiele z jego przepowiedni się nie spełniło, a te na 2019 rok brzmią szczególnie niewiarygodnie. Jedną z nich jest wizja wybuchu III Wojny Światowej, która miałaby potrwać w sumie 27 lat. Rozpocząć się ma natomiast we Francji.

Według francuskiego wizjonera 2019 rok miał przynieść wybuch ogromnej wojny, w którą zamieszane będą dwa mocarstwa. Wojna miałaby wybuchnąć we Francji, a następnie rozlać się na całą Europę, a w następstwie objąć cały świat.

Czyżby protesty „Żółtych Kamizelek” we Francji faktycznie miałyby być zapowiedzią wybuchu III Wojny Światowej i spełnieniem wizji Nostramadusa? Wg jego proroctwa wojna „rozpocznie się w mieście Boga we Francji”. „Wielki przywódca ulegnie. Trzecia wielka wojna rozpocznie się, gdy wielkie miasto płonąć będzie” – prognozował jasnowidz.

Przypomnijmy, że zdaniem prawicowego publicysty Stanisława Michalkiewicza za protestami Żółtych Kamizelek we Francji stoją służby specjalne innego państwa. – Spontaniczne protesty spontanicznymi, ale widać że CIA też ma tutaj coś do powiedzenia. Po to zresztą jest – mówił w swoim blogu.

– Prezydent Macron uzasadnił prezydentowi Trumpowi konieczność powołania europejskich sił zbrojnych, europejskiej armii. Powiedział mu, że ta armia miałaby bronić Europy między innymi przed Stanami Zjednoczonymi (…) Emmanuel Macron walną z grubej rury i jestem pewien, że prezydent Trump nie puści tej deklaracji mimo uszu, prędzej nakazał Centralnej Agencji Wywiadowczej, żeby temu Macronowi przytarła rogów – uważa publicysta „Najwyższego Czasu!”.

– Widzimy, że to wszystko ma podobieństwa do jednego i drugiego majdanu ukraińskiego, więc aż się prosi, żeby tutaj założyć, że ta sama ręka, która urządziła tamte majdany, urządziła też euromajdan prezydentowi Macronowi – mówi. No jak Francja chce wojować ze Stanami Zjednoczonymi przy pomocy europejskiej armii, to tutaj żarty się kończą – dodawał Michalkiewicz.

Źródło: astroweb.pl/nczas.com