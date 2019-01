Rząd Iranu przygotowuje się do zablokowania Instagrama. Nielegalne są już Facebook i YouTube

Rząd w Iranie przygotowuje się do zablokowania dostępu do serwisu społecznościowego Instagram na terenie kraju. Należąca do koncernu Facebook platforma jest jedną z ostatnich dostępnych na terenie kraju – podała agencja Bloomberga, cytując lokalną prasę.

Jak wynika z reportażu gazety „Donya-e Eqtesad”, przedstawiciel prokuratury krajowej ds. cyberbezpieczeństwa Javad Javidnia potwierdził, że narodowa rada cyberprzestrzeni Iranu zatwierdziła już pierwsze kroki w procesie zablokowania Instagrama.

Javidnia zaznaczył, że dotychczasowe próby filtrowania treści na tej platformie nie zadziałały. Choć władze polityczne i sądownicze nie osiągnęły jeszcze porozumienia w tej sprawie, prokuratura może podjąć tego typu decyzję jednostronnie – dodał.

Agencja Bloomberga przypomniała, że na terenie Iranu ze względów bezpieczeństwa narodowego zakazane zostały już serwisy: Twitter, Facebook i YouTube, a także komunikator Telegram.

Bloomberg wskazał także, że zarówno mieszkańcy Iranu, jak i przedstawiciele władz państwowych korzystają z usług zabronionych zagranicznych serwisów poprzez serwery pośredniczące (ang. proxy) umieszczone poza granicami państwa. Oficjalne konto prezydenta Hasana Rowhaniego na Twitterze ma obecnie ponad 800 tys. obserwujących. (PAP)