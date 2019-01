Tragedia koło Garwolina. Porywisty wiatr zdmuchnął autokar pełen ludzi

13 rannych osób trafiło do szpitali w efekcie wypadku autobusu na drodze S17. Według GDDKiA po silnym podmuchu wiatru kierowca autobusu stracił panowanie nad pojazdem, który wpadł do rowu i się przewrócił.

– Na drodze S17, na odcinku Gończyce–Kołbiel, na obwodnicy Garwolina (woj. mazowieckie) ok. godz. 1 w nocy autobus wjechał do rowu i przewrócił się. 13 osób z potłuczeniami i drobnymi urazami trafiło do trzech pobliskich szpitali – przekazał dyżurny GDDKiA Artur Kurowski.

Jak donosi porta garwolin24.pl, autobusem BP Tour relacji Lublin-Gdańsk podróżowało ok. 60 osób.

Ruch w kierunku Warszawy odbywa się jednym, lewym pasem. Przewidywany czas trwania utrudnienia – do ok. godz. 10.

Źródło: PAP