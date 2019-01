Wrażliwy poseł PO składa zawiadomienie do prokuratury i straszy: „Korwin, ty sadystyczny oszołomie. Wystrzelę ci kilka razy”

Poseł PO pokazał kolejny raz „wrażliwość” obrońców zwierząt. Poszło o zdjęcie Janusza Korwin-Mikkego, na którym widzimy jak przyzwyczaja psa do huku petard przed nocą sylwestrową. Wyzywa go od „sadystycznych oszołomów”, zapowiada donos do prokuratury i zarzuca mu „głupotę oraz przemoc wobec ludzi”.

– Korwin, ty sadystyczny oszołomie ! Rzucać petardy hukowe pod psa ? Dla zabawy ? Ekscytuje cię przemoc ? – oburza się poseł PO Tomasz Cimoszewicz.

– Umówmy się na strzelnicy, wystrzelę ci kilka razy koło ucha i zobaczymy jak reagujesz na huk. Bądź świadom, że skieruję zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Wolność, której tak się domagasz nie legitymizuje głupoty z której bierze się przemoc wobec ludzi ani zwierząt – napisał polityk PO.

W komentarzu dopisał jeszcze, że „takie zachowania trzeba napiętnować”.

Nie mamy pojęcia, gdzie tutaj jest sadyzm czy przemoc wobec zwierzęcia, a tym bardziej wobec człowieka. Najwyraźniej lewactwo poza lamentowaniem nad „biednymi pieskami” raz do roku nie rozumie, że kilka huków może przyzwyczaić zwierzę do hałasu, który przez ponad kwadrans ma miejsce w noc sylwestrową.

Warto zwrócić uwagę na jad, jaki wylał się w komentarzach popleczników lewaka z PO. – Co za idiota wsadzic do armaty i wystrzelic biedny piesek – pisze Margaret Skrzypczynski.

– Korwin jest psychopatą – ocenia Małgorzata Kądziela. – Ty DURNY STARY DZIADU. Tobie tak między nogi rzucic petardę,to dopiero bys tańczył – proponuje Zofia Krause.

– Szkoda, ze ta petarda ręki nie oderwała od tego głupiego ciała – napisała Angel Nela.

– To jest chory umysłowo gamoń przyczepić mu do jajec petardę i niech goni – nawołuje Paweł Kaźmierczak.

Źródło: facebook.com